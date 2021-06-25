Белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Его девушку Софью Сапегу также перевели под домашний арест.

Об этом сообщили родители задержанных, передает BBC.

Известно, что россиянка Софья Сапега сейчас живет одна в съемной квартире в Минске, что стало неожиданностью для ее родителей.

"Мы находимся в шоке",- сказал отчим Софии Сергей Дудич.

Сняты ли с Софии обвинения, Дудич сказать не может, "чтобы не навредить дочери", но семья надеется на это.

Отмечено, что Роман Протасевич также был переведен под домашний арест.

"Мне сложно комментировать действия власти, у них цели, может, он втянут в какую-то политическую игру",- сказал отец задержанного.

Напомним, что 25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка Софья Сапега, была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие по ней ведет СК Беларуси. Ее подозревают в совершении "уголовно-наказуемого деяния". Избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Также мы писали о том, что Протасевич признал вину в призывах к протестам в Беларуси.

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