Президент США Джо Байден запровадив надзвичайний стан у Флориді через обвал багатоповерхівки. Унаслідок трагедії у Маямі щонайменше одна людина загинула, ще вісім постраждали.

Дістати вдалося ста двох мешканців. Рятувальники припускають - під завалами ще залишаються близько сотні людей. Утім, точна їхня кількість - невідома. 12-поверховий будинок звели 40 років тому. Чому він упав - ще встановлюють.

Даніелла Левін Кава, мер округу Маямі-Даде: