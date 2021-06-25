Обвал багатоверхівки у Флориді: Джо Байден запровадив надзвичайний стан [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден запровадив надзвичайний стан у Флориді через обвал багатоповерхівки. Унаслідок трагедії у Маямі щонайменше одна людина загинула, ще вісім постраждали.
Дістати вдалося ста двох мешканців. Рятувальники припускають - під завалами ще залишаються близько сотні людей. Утім, точна їхня кількість - невідома. 12-поверховий будинок звели 40 років тому. Чому він упав - ще встановлюють.
Даніелла Левін Кава, мер округу Маямі-Даде:
Наші люди працюють цілодобово. Пожежно-рятувальна команда не оминає жодного каменя. Ми також спілкуємося із родинами тих, кого вже вдалося дістати з-під завалів і сусідніх приміщень. 102 людини вдалося врятувати. Водночас ще 99 осіб залишаються у пастці.
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