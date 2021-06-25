В пятницу, 25 июня, на заседании правительства Кабинет министров Украины утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по противодействию штамму коронавируса "Дельта". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, предлагается введение ряда мероприятий.

Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу.

Перечень мер

Для въезда в Украину иностранцам (кроме владельцев вида на жительства) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних двух недель, нужно непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген. При отрицательном результате им разрешат попасть в Украину.

В случае отказа от тестирования или положительного результата экспресс-теста на границе будет отказано во въезде в Украину.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли из четырех вышеназванных стран или находились на их территории менее 7 дней в течение двух недель, также должны сдать экспресс тест на антиген непосредственно в пунктах пропуска. При положительном результате они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Полицейские обеспечивают их сопровождение от зоны пограничного контроля санитарной зоны для дальнейшей транспортировки в места обсервации или в больницы для госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Новые нормы будут действовать со 2 июля 2021 года.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" - штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.

Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.