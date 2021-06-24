"Дельта" в Украине: в СНБО дали рекомендации по противодействию [ Редактировать ]
Совет безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал рекомендации для граждан и государственных учреждений по противодействию распространению коронавирусу "Дельта", который изначально был обнаружен в Индии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Telegram.
Соответствующие меры должно утвердить правительство.
В Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванных штаммом "Дельта". В СНБО обсудили меры борьбы с распространением "индийского" штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства.
В Минздраве разработали инфографику с соответствующими рекомендациями СНБО по противодействию коронавирусу "Дельта".
Напомним, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" - штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.
Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.
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