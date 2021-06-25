На Миколаївщині за підтримки "Опозиційної платформи - За життя" з почестями перепоховали загиблих у Другій Світовій війні солдатів

Загиблих у Другій Світовій війні продовжують повертати з забуття - дослідники по крихтах збирають інформацію про безіменні поховання