В "Опозиційній платформі - За життя" розкритикували плани здачі в оренду українських портів [ Редактировать ]
Українські порти не можна здавати в оренду. В Асоціації портів України це вважають - загрозою національній безпеці. Оскільки передача стратегічних об'єктів - в приватні руки - може призвести до подальшої приватизації. І повернути потім об'єкти назад у державну власність буде неможливо, - вважають і в опозиції.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Надо полностью перевести все в частные руки - это совершенно не правильно, я считаю, что это угроза национальной безопасности - порты фактически стали основой морской отрасли нашей страны, фактически хоть как-то держали ее на плаву и давали возможность развития. Если убрать из этого государственную составляющую, государственный контроль и государственную форму собственности, то я считаю это будет совершенно неправильно. Это будет потерей для государства для граждан, потерей в итоге для бюджета и ничего не даст для развития отрасли.
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