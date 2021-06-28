"Надкушене" світило: яким українці побачили сонячне затемнення і чи впливає воно на людей?

Місяць закрив сонце не повністю і утворилось так зване "вогняне кільце" - хто і де зміг його побачити, і як правильно підготуватись до майбутніх затемнень?