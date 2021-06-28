Жителі однієї з багатоповерхівок на столичних Позняках не можуть завершити роботи з енергоосучаснення свого будинку. Усе через те, що міська програма співфінансування "70 на 30" забуксувала. Люди власним коштом встановили сонячні панелі й насоси. На решту мала дати міська скарбниця, та грошей досі немає. Даніїл Снісар розбирався в темі.

Зробити свій будинок енергоефективним жителі цієї столичної багатоповерхівки вирішили ще у 2015. Тоді й узяли участь у місцевій програмі з енергомодернізації. 70 відсотків від вартості всіх робіт покрив міський бюджет. 30 зі своєї кишені заплатили мешканці будинку. У домі встановили двері, що зберігають тепло, фасад утеплили мінеральною ватою. І це, каже голова ОСББ, дозволило зменшити споживання тепла у понад два рази.

Валерій Нікітченко, голова ОСББ "Оберіг-Позняки":

Средний показатель потребления тепла в доме в стоимости зашкаливает в Киеве за 30 гривен за метр. У нас же он около 10. А некоторые добиваются и 5, прикручивая температуру в батареях. терморегуляторы на каждой батареи, что позволяет, утеплив дом, меньше потреблять тепловой энергии, как следствие, прикручивать свои батареи.

І це не межа економії. Стіна цього 400-квартирного будинку від 1 до 18 поверху викладена сонячними панелями. Їх 135 загальною потужністю понад 38 кВт. Ними повністю вкритий і дах однієї із секцій. Зрештою будинок має перетворитися на систему замкненого циклу.

Олег Марасін, мешканець будинку:

Это солнечные панели не только на стенах, но и по всей крыше. Это тепловые насосы которые генерируют всю энергию, все тепло, которое с канализационных труб, с труб горячей воды - они полностью снимают это тепло и догревается там процентов 10-15 электричестом, опять же, тем электричеством, которое дают солнечные панели. И получается горячая вода.

За попередніми підрахунками, вкладені кошти окупляться за 5 років. Та поки що це лише в перспективі. Бо в міста на втілення "енергоефективних" планів - забракло грошей. Хоча готовність об'єкта - 70%.

Валерій Нікітченко, голова ОСББ "Оберіг-Позняки":

Третий этап проекта не завершен. Уже второй год подряд в городе находятся другие приоритеты и не находят возможности профинансировать окончание проекта.

В ОСББ зазначають - проблеми почалися одразу ж на початку реалізації проєкту. Нарікають і на недосконалість та складність програми.

Олексій Обухов, інженер:

По-перше, буде визначено переможця конкурсу не за якістю, а за вартістю. І відповідно, у вас виникне питання до того обладнання, яке буде запроектоване, і чи воно буде сучасним і чи буде воно дійсно енергоефективним, через кілька років експлуатації. Бажано внести зміни в законодавство, які б передбачали не тільки цінову політику, щодо проведення тендеру, що це найменша ціна, а й якісні показники, які б гарантували доступ до запчастин, сервісу тих систем.

То ж поки що всі ці панелі лише експонат і простоюють без роботи. Фахівці побоюються у разі, якщо місто не знайде коштів на дофінансування, все встановлене обладнання, насоси, фільтри, підігрівачі з плином часу перестануть відповідати вимогам енергоефективності. А відтак ОСББ не зможе претендувати на бюджетне фінансування.