"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравляет всех украинских граждан с Днем Конституции. Принятый двадцать пять лет назад Основной Закон закрепил социальные, политические, культурные права украинцев и обязал власть их неукоснительно соблюдать.

Но сегодня правящая верхушка ни во что не ставит Основной Закон. Вся политика власти на 100% противоречит Конституции. Потому систематически принимаются антиконституционные решения. Правительство подавляет местное самоуправление. Сидящие в СНБО чиновники узурпируют полномочия. Они без суда и следствия наказывают украинских граждан. Сотни тысяч украинцев лишены возможности выбирать своих представителей. Действует прямая политическая цензура и незаконно закрываются оппозиционные СМИ.

Ставшая на путь произвола Зе-власть бесцеремонно отнимает у украинцев их важнейшие социальные права. Под прикрытием "реформ" разрушаются системы здравоохранения и образования. Миллионы людей в Украине лишены права развивать родную культуру и говорить на родном языке.

Вопреки Конституции и воле украинского общества под контроль иностранцев передаются национальные богатства, стратегические отрасли и кадровые назначения. Политику правительства определяет не парламент, а внешний кредитор.

Для власти Конституция — это помеха на пути ее амбиций. Для "Оппозиционной платформы - За жизнь" защита Конституции и восстановление прав граждан — это главный приоритет.

Наша партия противостоит узурпации власти и не дает Украине скатиться к авторитаризму. Мы боремся за возвращение к прагматичной, внеблоковой политике и восстановление экономического суверенитета Украины.

Мы хотим мира и стремимся к национальному единству. Добиваемся возврата доступных медицины, образования и обеспечения социальной защиты каждой украинской семьи. Выступаем за восстановление языковых и культурных прав национальных меньшинств. Защищаем свободу слова и свободное политическое волеизъявление.

Конституция — это наша "красная линия". Это достояние всего народа. Защитим ее вместе!