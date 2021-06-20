В Киеве ввели запрет на въезд грузовиков [ Редактировать ]
С 14:00 воскресенья, 20 июня, в Киеве ввели запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение будет действовать на всех подъездах к столице.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов ограничивается въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн", - говорится в сообщении.
Ограничение будет действовать ежедневно с 10:00 до 22:00.
Водителей также предупредили, что полиция осуществляет оперативный контроль за соблюдением грузовиками ограничения движения по дорогам Киева.
Ранее сообщалось, что в Киеве ограничат скорость авто до 30 км/час.
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