С 14:00 воскресенья, 20 июня, в Киеве ввели запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение будет действовать на всех подъездах к столице.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов ограничивается въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Водителей также предупредили, что полиция осуществляет оперативный контроль за соблюдением грузовиками ограничения движения по дорогам Киева.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничат скорость авто до 30 км/час.

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