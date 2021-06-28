Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о введении 20% налога для иностранных корпораций, которые работают на территории Украины. Закон окрестили "налогом на Google". Его народные депутаты приняли в начале июня 2021 года.

Документ предполагает, что нерезидентов включат в перечень лиц, которые будут зарегистрированы как плательщики налогов на добавленную стоимость на территории Украины. Таким образом с 1 января 2022 года исключается норма, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны уплачивать налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.

Отмечается, что установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг стало обычной практикой для стран Европейского Союза.

Ранее мы писали, что "налог на Google", который обязывает крупные иностранные компании платить налоги в украинский бюджет за предоставление электронных услуг, приведет к подорожанию популярных сервисов в Украине. Украина - не первая страна, которая вводит налог для интернет-гигантов.

Кроме того, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг, такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС.

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