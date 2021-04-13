Корпорация Facebook потратила на безопасность своего генерального директора Марка Цукерберга 23 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Служба безопасности компании заявила, что к генеральному директору стали поступать сообщения об угрозах. К таким итогам пришла ежегодная проверка.

Он является синонимом Facebook, и в результате негативное отношение к нашей компании напрямую связано с Цукербергом и часто передается ему.

Отмечается, что в 2021 году расходы гендиректора Facebook увеличились в связи с пандемией коронавируса. Также выросла стоимость содержания его охраны. Известно, что гендиректор Facebook получает символическую заработную плату в виде 1 доллара в год без премий и дополнительных выплат.

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Кроме того, Facebook разрабатывает приложение для заключенных. Рекламу приложения убрали, так как она предназначалась "для внутреннего тестирования". Обычные пользователи не должны были увидеть данное объявление.

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