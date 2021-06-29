Меган Маркл, которая недавно во второй раз стала мамой, публично отказалась от титула герцогини Сассекской, полученного ею после свадьбы с принцем Гарри. Об этом свидетельствует недавно обнародованный документ.

Теперь Меган не называет себя частью британской королевской семьи, сообщает Нellomagazine.

Согласно свидетельству о рождении Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, в графе "мать" теперь экс-герцогиня значится как Рейчел Меган Маркл.

Отметим, что когда родился первенец пары Арчи Харрисон, Меган была подписана как "Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".

При этом принца Гарри эти изменения не коснулись. В графе "отец" он по-прежнему обозначен как "Герцог Сассекский, Его Королевское Высочество".

Напомним, пара покинула Великобританию еще осенью 2019-го года. Некоторое время они прожили в Канаде, но вскоре после объявления о сложении официальных полномочий (в январе 2020-го) перебрались в США. Там в августе 2020-го они приобрели особняк в Санта-Барбаре.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям выгнал брата Гарри и Меган Маркл из дворца.

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