Отношения между принцем Уильямом и принцем Гарри сильно испортились после появления в жизни последнего Меган Маркл. После свадьбы американской бывшей актрисы и Гарри в мае 2018-го напряжение между братьями стало усиливаться.

В итоге Уильям попросил брата и его жену покинуть Кенсингтонский дворец, пишет The Times.

Отмечается, что конфликт между братьями начался после того, как сотрудники дворца уличили Меган Маркл в грубом и пренебрежительном к ним отношении.

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Историк королевской семьи Роберт Лейси в своей книге Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult пишет, что жену принца Гарри обвинили в грубом поведении и издевательствах.

Такая ситуация буквально вывела Уильяма из себя. Герцог Кембриджский был всерьез обеспокоен тем, что Меган "крадет" у него брата, а также "расшатывает заветные принципы монархии".

"Он был в ужасе от того, что ему рассказали о предполагаемом поведении Меган, и он хотел услышать, что скажет Гарри. Разборки между братьями были ожесточенными и яростными", - рассказал источник издания.

Вскоре после этого Уильям попросил брата и его жену покинуть Кенсингтонский дворец. Они некоторое время пожили в особняке Фрогмор-хаус, а вскоре и вовсе покинули Великобританию.

Ранее мы писали о том, что у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Также сообщалось, что принц Гарри назвал реальную причину переезда в США.

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