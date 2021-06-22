Принц Уильям выгнал брата Гарри и Меган Маркл из дворца [ Редактировать ]
Отношения между принцем Уильямом и принцем Гарри сильно испортились после появления в жизни последнего Меган Маркл. После свадьбы американской бывшей актрисы и Гарри в мае 2018-го напряжение между братьями стало усиливаться.
В итоге Уильям попросил брата и его жену покинуть Кенсингтонский дворец, пишет The Times.
Отмечается, что конфликт между братьями начался после того, как сотрудники дворца уличили Меган Маркл в грубом и пренебрежительном к ним отношении.
Историк королевской семьи Роберт Лейси в своей книге Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult пишет, что жену принца Гарри обвинили в грубом поведении и издевательствах.
Такая ситуация буквально вывела Уильяма из себя. Герцог Кембриджский был всерьез обеспокоен тем, что Меган "крадет" у него брата, а также "расшатывает заветные принципы монархии".
"Он был в ужасе от того, что ему рассказали о предполагаемом поведении Меган, и он хотел услышать, что скажет Гарри. Разборки между братьями были ожесточенными и яростными", - рассказал источник издания.
Вскоре после этого Уильям попросил брата и его жену покинуть Кенсингтонский дворец. Они некоторое время пожили в особняке Фрогмор-хаус, а вскоре и вовсе покинули Великобританию.
Ранее мы писали о том, что у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Также сообщалось, что принц Гарри назвал реальную причину переезда в США.
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