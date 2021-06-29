Часто с нами происходят какие-то события, которые в народе принято растолковывать, как знак свыше. Именно поэтому, люди верят в приметы. Одной из таких является падение ножа. О том, что это значит и варианты толкования пишет sm.news.

Если у вас упал нож, обратите внимания, как именно это произошло, это о многом может вам рассказать.

Многие знают, к чему падает ножик со стола на пол. Как известно, это к визиту человека в дом, причем - мужского пола.

Если прибор упал и ударился при этом об пол рукоятью, значит, к вам идет близкий человек, которого вы хорошо знаете. Этот мужчина вам приятен, не имеет никакого негатива по отношению к вам, и визит, скорее всего, будет приятным.

Если прибор упал и лег на пол острием в вашу сторону, будьте на чеку - идущий к вам гость несет внутри себя какие-то скрытые недобрые мотивы, он идет не с добром. Встреча не будет приятной для вас, и может обернуться конфликтом. Если хотите избавиться от необходимости встречать дома такого человека, поднимите прибор и постучите его ручкой по краю стола, и скажите тихонько "сиди дома", тогда никто не придет.

Если этот предмет упал острием в другую сторону, ничего плохого визит мужчины не предвещает - просто какому-то знакомому мужчине хочется с вами увидаться.

Если же ножик упал и воткнулся в пол, к вам идет незнакомец. С хорошими или недобрыми намерениями - неизвестно, так что, если не хотите неожиданностей, постучите по столу рукоятью.

Нехорошо, когда ножик ломается - это неприятно само по себе, но еще и плохая примета, которая может предвещать неудачи. Но есть способ избежать бед. Если прибор сломался, не нужно его пытаться починить, даже если сломался ваш любимый предмет. Его нужно выбросить, и при этом сказать заговор: "Нож ломается, меня горе не касается".

Если прибор начал ржаветь, это значит, вам стоит обратить внимание на свое здоровье - вероятно, оно начало ухудшаться.

Если вдруг по ошибке в ресторане или в гостях вам попалось вместо одного прибора два ножа, значит, вы будете в браке дважды - так гласит примета.

Потерять этот предмет - может, и обидно, но не страшно. Это хорошая примета, вы избавитесь от какого-то зла.

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