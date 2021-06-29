Фанаты сборной Украины по футболу могут лишиться права на просмотр поединка 1/8 финала Евро-2020 на стадионе в Хэмпден Парке, который находится в Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Борисполь" со ссылкой на посольство Объединенного Королевства.

Такая мера будет касаться тех лиц, которые не успели пройти обязательный период самоизоляции. Также для иностранцев, у которых есть билеты на поединок, в частности и для граждан Украины, не предусмотрено освобождения от пограничных ограничений.

Отмечается, что граждане из стран "оранжевого" списка (туда относится и Украина), которые приедут в Великобританию с билетами на футбол, вынуждены будут покинуть страну, так как для у них будет недостаточно времени для прохождения самоизоляции.

Читайте также, на футбольном чемпионате Евро-2020 началась стадия 1/8 финала.Евро-2020. Сборная Украины игрой против Швеции завершит розыгрыш стадии. Матч начнется в Глазго в 22:00, украинцы вышли в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в группе и оказавшись среди четырех лучших сборных на третьей позиции.

Кроме того, сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира по футболу, проиграла по пенальти команде Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы. Дополнительное время завершилось без голов, в серии пенальти Швейцария победила со счетом 5:4. Решающий мяч в ворота швейцарцев не забил Килиан Мбаппе.

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