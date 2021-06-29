Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира по футболу, проиграла по пенальти команде Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч в Бухаресте завершился со счетом 3:3 (4:5).

​Основное время матча, прошедшего вечером 28 июня в Бухаресте, завершилось со счетом 3:3. При этом французы вели 3:1 и пропустили два гола от швейцарцев в концовке второго тайма. Голы в основное время забили: Карим Бензема (57, 59), Поль Погба (75) - Харис Сеферович (15, 81) и Марио Гавранович (90).

Дополнительное время завершилось без голов. В серии пенальти Швейцария победила со счетом 5:4. Решающий мяч в ворота швейцарцев не забил Килиан Мбаппе.

Напомним, что сборная Франции вышла в play-off Евро-2020 с первого места в группе F, опередив Германию, Португалию и Венгрию. Швейцария заняла третье место в группе A, уступив Италии и Уэльсу.

В 1/4 финала сборная Швейцарии сразится с Испанией, которая в понедельник, 28 июня, победила Хорватию со счетом 5:3. Матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

В рамках 1/8 финала также пройдут матчи:

Англия - Германия (Лондон, 29 июня);

Швеция - Украина (Глазго, 29 июня).

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Напомним, что суперкомпьютер, который используют британские букмекеры для прогнозирования результатов спортивных соревнований, перед матчами 1/8 финала определил будущего победителя Чемпионата Европы по футболу.