Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Власть целенаправленно сдает суверенитет страны. Под диктовку МВФ правительство разрушает медицину, образование и загоняет украинцев в нищету. Зе-команда открывает доступ иностранцев к скупке земли и природных ресурсов. Только с ведома кредиторов проходят назначения в антикоррупционные органы. Иностранные надсмотрщики над государственными компаниями получают миллионные зарплаты за разорение украинских предприятий. Теперь под внешний контроль «слуги» собираются поставить и украинское правосудие.

При рассмотрении законопроекта о судоустройстве провластное парламентское большинство проголосовало за очередную антиконституционную поправку. Эти "народные депутаты" отдали иностранным ставленникам контроль над формированием Высшей квалификационной комиссии судей. Теперь представители иностранных кредиторов получат ключевую роль в формировании судейского корпуса Украины. Иностранным кредиторам нужны судьи-марионетки, которые будут защищать только их интересы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает против так называемой судебной реформы, затеянной властью. Это откровенная сдача национальных интересов. Сидящая на "кредитной игле" бездарная Зе-команда превращает Украину в кредитную колонию. Вместо обещанного народовластия и демократии украинский народ получил антинародный диктат кредиторов и их марионеток.

Украине нужна власть, которая будет защищать интересы народа. Обеспечит развитие экономики, избавит страну от кредитной зависимости и восстановит национальный суверенитет. Чем скорее состоятся новые выборы, тем больше у Украины шансов сохранить свою независимость.