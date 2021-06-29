Депутат Европейского Парламента Фульвио Мартушелло из Европейской народной партии подняли вопрос об исчезновении Орхана Инанды.

"Мы крайне обеспокоены выдачей противников турецкого правительства в третьих странах. С момента попытки переворота в июле 2016 года турецкое правительство похитило более ста турецких граждан из разных государств", - заявили они в своем письме. Депутаты напомнили, что в мае 2021 года в Кении был арестован Селахаттин Гюлен только за то, что он является родственником Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают ответственным за попытку переворота в 2016-м году.

Депутаты Европейского парламента подчеркнули, что похищения людей является нарушением международного права, о чем заявляла Рабочая группа ООН.

Фульвио Мартушелло (Fulvio Martusciello) и Роза Тхун унд Хохенштайн (Roza Thun und Hohenstein) призвали власти Турции и Кыргыстана предпринять необходимые усилия для поиска Орхана Инанды, который пропал в Бишкеке 31 мая. По версии государственных СМИ Турции, причастны киргизские спецслужбы. Посольство Турции в Бишкеке также опровергло информацию о том, что основателя сети лицеев "Сапат" удерживают в здании дипломатического представительства. Жена пропавшего утверждает, что Орхана удерживают в Посольстве Турции и под пытками заставляют выйти из гражданства Кыргыстана для того, чтобы вывести его из Бишкека, пишет издание obshina.ch.