В кафе Мариуполя произошла драка со стрельбой [ Редактировать ]
В среду, 23 июня, вечером в Мариуполе произошла драка со стрельбой в кафе в Приморском районе. В результате один человек получил ранение, сообщает пресс-службе полиции Донецкой области.
На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Установлено, что драка происходила между двумя приятелями: 30-летний мужчина несколько раз выстрелил в 27-летнего оппонента из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали в больницу и оказали медицинскую помощь.
Полицейские изъяли пистолет, а нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За данное правонарушение предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы. Продолжаются оперативные и следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Харькове произошла стрельба на парковке, есть пострадавший.
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