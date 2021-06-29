Індія пообіцяла розв'язати проблему з сертивікацією вакцини "Ковішилд" [ Редактировать ]
В Індії пообіцяли розв'язати проблему недопуску до Євросоюзу вакцинованих "Ковішилдом". Зокрема, українців. З такою заявою виступив директор індійського Інституту сироватки. І зазначив - чимало щеплених цією вакциною зіткнулися з проблемами під час в'їзду до ЄС.
Попри те, що "Ковішилд" є таким самим препаратом, що й "АстраЗенека", сертифікат регулятора ЄС для "АстраЗенеки" не поширюється на індійську версію вакцини. У Нью-Делі наголосили - порушили це питання на найвищому рівні.
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