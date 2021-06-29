Штамм коронавируса "Дельта" выявили в трети провинций Турции [ Редактировать ]
В Турции зафиксировали более 220 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта" в трети провинций страны. Больше половины заболевших новым вариантом COVID-19 приходится на Стамбул.
Об этом заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, сообщает агентство Sabah.
Отмечается, что штамм "Дельта" распространился в 26 провинциях Турции. "Всего зафиксировано 224 заражения, из них 134 - в Стамбуле", - отметил Коджа.
Министр также подчеркнул, что случаев COVID-19 варианта "Дельта плюс" в стране пока не обнаружено.
Глава ведомства добавил, что на заседании Научного комитета при Минздраве, которое запланировано на среду, 30 июня, будет рассмотрен вопрос о возможности сократить интервал введения второй дозы вакцины компании BioNTech. Кроме того, будет обсуждаться применение препарата для граждан страны старше 60 лет.
Ранее мы писали о том, что в ВОЗ предупредили об угрозе нового локдауна из-за индийского штамма коронавируса.
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