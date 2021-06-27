Распространение нового штамма коронавируса "Дельта +" может привести к новому локдауну. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что нужно приложить немедленные действия для остановки распространения вируса.

"Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", - сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что одной вакцинации для борьбы с "Дельтой" мало. Нужно придерживаться карантинных ограничений в виде масочного режима и социальной дистанции.

По ее словам, вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

"Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить (распространение вируса – ред.)", - добавила Вуйнович.

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Представитель ВОЗ также обратила внимание на то, что ситуация со штаммом "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения.

Ранее сообщали, число выявленных заражений коронавирусом с начала пандемии во всех странах мира превысило 160 млн человек. В число стран с более 10 млн случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

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