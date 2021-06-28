Для зараження іншими штамами треба близько 15 хвилин контакту з хворим

В Україні офіційно підтвердили два випадки зараження ковід-штамом "Дельта", який ще називають індійським. У ВООЗ повідомили він передається від людини до людини впродовж п'яти-десяти секунд.

Для зараження іншими штамами треба близько 15 хвилин контакту з хворим. В Ізраїлі індійський штам зафіксований і серед вакцинованих.

За інформацією тамтешнього МОЗу, близько 90 відсотків нових інфікувань, найімовірніше, викликає саме "Дельта".