Дельта-коронавірус здатен заразити людину за п'ять секунд - ВООЗ [ Редактировать ]
В Україні офіційно підтвердили два випадки зараження ковід-штамом "Дельта", який ще називають індійським. У ВООЗ повідомили він передається від людини до людини впродовж п'яти-десяти секунд.
Для зараження іншими штамами треба близько 15 хвилин контакту з хворим. В Ізраїлі індійський штам зафіксований і серед вакцинованих.
За інформацією тамтешнього МОЗу, близько 90 відсотків нових інфікувань, найімовірніше, викликає саме "Дельта".
по теме
В Україні поки офіційно підтвердили лише два випадки індійського штаму. Але, за словами лікарів, хворих може бути значно більше. Чи готова наша країна - до нової хвилі?
Наразі у Лісабоні реєструють понад тисячу нових хворих на добу це найвищий показник за останні кілька місяців. Домінує варіант "Дельта" - найзаразніший з усіх відомих штамів Ковіду
Найбільше летальних випадків у США, Бразилії, Індії, Росії і Мексиці. За останню добу в світі понад 385 тисяч нових випадків Ковід-19. Найбільше - в Бразилії, Індії та Колумбії
За кількістю нових випадків інфікування Україна на 45 місці світового рейтингу. А от Словенія стала першою у Євросоюзі, хто оголосив про завершення пандемії
Цього тижня в Україні офіційно зафіксували перші два випадки інфікування "Дельтою". Їх виявили у людей, які повернулися з Росії. Кордон із сусідами поки що відкритий