Обрушение дома в Майами: число жертв возрасло [ Редактировать ]
Число погибших при обрушении жилого 12-этажного дома в Майами (штат Флорида, США) возросло до 12 человек. Ранее сообщалось о 10 погибших.
Об этом сообщает ABC News.
Поисково-спасательные работы среди завалов продолжаются круглосуточно. Пропавшими без вести считаются 149 человек.
"Никто не теряет надежды. <...> Мы стремимся вытащить всех из этой груды обломков", - заявил мэр Серфсайда Чарльз Беркетт.
Отмечается, что специальное оборудование показывает наличие под обломками воздушных пустот. В них могут быть люди, которые оказались в ловушке.
Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.
Ранее сообщалось, что в Киеве на головы жильцам обрушился балкон с тоннами земли.
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