Спасатели извлекли из-под обломков 12-этажного дома в американском городе Майами тело десятой жертвы. При этом там обещают продолжить поиски выживших в страшной трагедии.

В ходе полномасштабной операции сотрудники спасательных служб использовали инфракрасные сканеры. краны, а также поисковых собак, надеясь, что под грудами бетона могли образоваться воздушные карманы, благодаря которым выжившие могли бы дышать.

Мы собираемся продолжать и работать непрерывно, чтобы исчерпать все возможные варианты в нашем поиске.

Отмечается, что количество пропавших без вести составляет 151 человек. Специально созданная комиссия в настоящее время выясняет причины обвала.

Напомним, в Майами произошел обвал многоэтажки. Страшное происшествие случилось на пересечении 88-й улицы и Коллинз-авеню недалеко от пляжа Майами-Бич, в настоящее время спасатели заявляют, что под завалами находится более 50 человек

Читайте также, президент США Джо Байден предложил властям Майами помощь федерального правительства в ликвидации последствий обрушения жилой многоэтажки. Мэр города провела телефонный разговор с Байденом и он пообещал помощь федерального правительства в устранении последствий обрушения 12-этажного жилого дома.

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