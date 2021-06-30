Показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне - МОЗ [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины обновило информацию об эпидемических показателях в регионах. Киевская и Луганская области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на среду, 30 июня, эти два региона, как и остальные области, находятся в "зеленой" зоне карантина.
Впрочем, в двух областях пока "красный" уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19. 29 июня количество проведенных тестов на коронавирус в Киевской области составляло 262, а в Луганской - 269. При этом норма уровня охвата тестированием должна составлять не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.
Однако, для того, чтобы области попали в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовали не менее двух показателей. Поэтому сейчас Киевская и Луганская области остаются в "зеленой" зоне.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ обнародовали рекомендации по защите от коронавируса "Дельта". Также мы писали о том, что темпы вакцинации в Украине резко выросли.
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