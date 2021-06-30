За минувшие сутки, 29 июня, в Украине сделали 81 637 прививок от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение суток работали 518 мобильных бригад, 1 336 пунктов прививки, два центра вакцинации.

Первую дозу получили - 21 475 человек,

Вторую дозу получили - 60 162 человек.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 933 946 человек, из них получили одну дозу – 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 649 524 человека (из них двое = одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 583 468 прививок.

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