В Украине три области не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. Уровень охвата тестированием в них ниже, чем должен быть в "зеленой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей.

По данным Минздрава, в Киевской области этот показатель составляет 287 на 100 тысяч, в Кировоградской - 297 и в Черкасской - 291. Данные указаны за предыдущие сутки, 22 июня.

При этом в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения - он составляет 85. Однако в таблице это не обозначено ни одним цветом (в частности, и зеленым).

При этом вся страна по состоянию на 23 июня находится в "зеленой" зоне карантина.

Ранее мы писали о том, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.

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