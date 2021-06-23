В Украине три области не соответствуют "зеленой" зоне [ Редактировать ]
В Украине три области не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. Уровень охвата тестированием в них ниже, чем должен быть в "зеленой" зоне.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей.
По данным Минздрава, в Киевской области этот показатель составляет 287 на 100 тысяч, в Кировоградской - 297 и в Черкасской - 291. Данные указаны за предыдущие сутки, 22 июня.
При этом в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения - он составляет 85. Однако в таблице это не обозначено ни одним цветом (в частности, и зеленым).
При этом вся страна по состоянию на 23 июня находится в "зеленой" зоне карантина.
Ранее мы писали о том, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.
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