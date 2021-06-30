НБУ повысил курс евро на 1 июля [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,34 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 1 июля установлен на таком уровне: 32,3018 гривен за евро (+0,0445 грн). При этом курс евро на 30 июня составляет 32,3018 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс вырос после резкого падения накануне.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
С 1 июля 2021 года в Украине увеличиваются размеры выплат некоторым категориям пенсионеров
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июня 2021 года установил курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2021 года установил официальный курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2021 года установил курс евро
Национальный банк Украины на вторник, 22 июня, установил официальный курс