Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,34 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 июля установлен на таком уровне: 32,3018 гривен за евро (+0,0445 грн). При этом курс евро на 30 июня составляет 32,3018 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс вырос после резкого падения накануне.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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