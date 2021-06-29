Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,30 гривен за евро. Это на 44 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 июня установлен на таком уровне: 32,3018 гривен за евро (-0,4383 грн). При этом курс евро на 29 июня составляет 32,7401 гривен за евро.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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