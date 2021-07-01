Количество погибших в результате обрушения дома в Майами (штата Флорида, США) вновь увеличилось. Теперь число жертв составляет 18 человек.

Об этом сообщает AP со ссылкой на мэра округа Даниэллу Лавин Каву.

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По словам мэра, двое погибших - дети. Число жителей, пропавших без вести, составляет 147 человек.

Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.

Президент США Джо Байден в связи с инцидентом объявил в Флориде режим чрезвычайной ситуации.

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