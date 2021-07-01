В Україні почалась реєстрація електронних кабінетів вступників [ Редактировать ]
Реєстрація електронних кабінетів вступників почалася. Вони необхідні, щоб подати електронні заяви для вступу. Триватиме цей етап два тижні, далі з 14 по 23 липня онлайн-заяви прийматимуть у вишах.
На бюджет можна подати 5 заяв, на контракт 30. До 28 липня вищі навчальні заклади мають сформувати рейтингові списки абітурієнтів і оприлюднити перелік рекомендованих до зарахування на бюджет.
У серпні вступники зможуть подати оригінали документів, також відбудеться зарахування на контрактні місця і переведення на вакантні бюджетні.
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