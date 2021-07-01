На бюджет можна подати 5 заяв, на контракт 30

Реєстрація електронних кабінетів вступників почалася. Вони необхідні, щоб подати електронні заяви для вступу. Триватиме цей етап два тижні, далі з 14 по 23 липня онлайн-заяви прийматимуть у вишах.

На бюджет можна подати 5 заяв, на контракт 30. До 28 липня вищі навчальні заклади мають сформувати рейтингові списки абітурієнтів і оприлюднити перелік рекомендованих до зарахування на бюджет.

У серпні вступники зможуть подати оригінали документів, також відбудеться зарахування на контрактні місця і переведення на вакантні бюджетні.