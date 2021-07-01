Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

С 1 июля 2021 года открывается рынок земли. На это же время было запланировано повышение уровня минимальной заработной платы и установление доплат к пенсиям для людей старше 75 лет. В итоге украинская земля продается, а выполнение социальных обязательств переносится. Одни обещания выполняются, а другие нет по одной простой причине. Украинская власть лезет из кожи вон, чтобы угодить кредиторам, а потребности, нужды и проблемы украинских граждан Зе-команду не интересуют.

Зе-власть не дала миллионам украинских граждан реализовать свое гарантированное законом право на земельный пай. Не сделала ничего, чтобы остановить разворовывание государственной сельскохозяйственной земли. За последние четыре года было украдено 6 миллионов гектаров. Власть не хочет поддерживать украинских аграриев, которых разоряют засухи и наводнения. Зато созданы законодательные лазейки для скупки земли иностранцами. А украинские судьи превращаются в марионеток внешних кредиторов, которые будут помогать отнимать землю у разорившихся фермеров и селян.

Украинский народ не принимает такую земельную аферу. Власть об этом знает. Она видит протесты людей, но не реагирует. В обход Конституции она отказалась проводить референдум о земле, который требовала ОП-ЗЖ и украинские граждане. Теперь чиновники оказывают давление на Конституционный Суд. Они хотят сорвать его работу над рассмотрением иска ОП-ЗЖ об антиконституционности земельной реформы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжит борьбу против земельной аферы власти. Мы будем добиваться честного и беспристрастного решения Конституционного Суда. Проведения земельной реформы в интересах украинских граждан и утверждения нового закона о рынке земли на общенациональном референдуме.

Черту под антинародной земельной аферой власти подведут граждане на следующих выборах. И чем быстрее они пройдут, тем лучше для будущего Украины. У украинской земли есть только один хозяин – украинский народ!