В Украине введут электронные гарантийные талоны на технику. Верховная Рада приняла за основу и в целом соответствующий законопроект №4185. "За" проголосовали 335 парламентариев.

"Субъект хозяйствования может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (к паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару) в электронном виде на официальном сайте производителя", - указано в законе.

Документ предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте производителя в установленном им порядке.

"По просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже такого товара", - говорится в проекте закона.

Подчеркивается, что по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технику в бумажном виде.

Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров определяет Кабинет министров.

Ранее Рада утвердила расширение полномочий Нацбанка.