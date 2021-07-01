В Украине введут е-гарантийные талоны на технику [ Редактировать ]
В Украине введут электронные гарантийные талоны на технику. Верховная Рада приняла за основу и в целом соответствующий законопроект №4185. "За" проголосовали 335 парламентариев.
"Субъект хозяйствования может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (к паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару) в электронном виде на официальном сайте производителя", - указано в законе.
Документ предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте производителя в установленном им порядке.
"По просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже такого товара", - говорится в проекте закона.
Подчеркивается, что по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технику в бумажном виде.
Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров определяет Кабинет министров.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом
Так, Киевская и Хмельницкая области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей, а Луганская по двум
Официальный курс гривны к доллару на 1 июля установлен на уровне 27,22 гривен за доллар
Полностью вакцинировались более чем 60 тысяч человек
Больше всего заражений за сутки в Киеве, Киевской и Харьковской областях