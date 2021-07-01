С 1 июля в Киеве исчезли кондукторы: как платить за проезд [ Редактировать ]
Источник: Киевпастранс
С 1 июля в наземном городском транспорте Киева не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах. Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на "Киевпастранс".
Должность кондуктора официально упразднена с сегодняшнего дня. Часть сотрудников, которые выполняли эту работу переведены на смежные профессии. А именно ими усилен штат контролеров, которые проверяют оплату проезда в городском транспорте.
В "Киевпастрансе" заявили, что штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Часть из них уволили, поскольку они по возрасту не подходят на работу контролерами.
В связи с увеличением количества контролеров в украинской столице, усилен контроль оплаты за проезд на всех маршрутах. "Зайцам" придется заплатить штраф в размере 160 грн.
Проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах можно оплатить при помощи транспортной карты Kyiv Smart Card или заранее приобрести бумажные билеты на остановке.
Напомним, что в столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят мэрию повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. Обоснованной ценой за поездку считают 21 грн. В настоящее время стоимость проезда в столичной подземке составляет 8 грн.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в Киеве - 15 грн. Столичные власти признали, что в Киеве вскоре подорожает стоимость проезда, сейчас идет калькуляция нового тарифа.
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