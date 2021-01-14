Сегодня вечером 14 января Samsung официально представил трио смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra, о которых ширилось много слухов в начале 2021 года.

Новые устройства можно эффективно разделить на две категории: S21 и S21 Plus, которые стремятся сделать флагманский опыт более доступным, а S21 Ultra – лучший смартфон Samsung, который стремится предложить самые передовые возможности.

Стоимость первых двух стартует от 799 и 999 долларов соответственно (26 999 гривен и 31 999 гривен) – они являются одними из самых дешевых флагманских телефонов, созданных Samsung за последние годы.

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Galaxy S21 Ultra за 1199 долларов стремится стать не только телефоном с лучшими характеристиками в линейке Samsung, но претендует на звание лучшего смартфона года.

Galaxy S21 и S21 Plus

Samsung Galaxy S21 и S21 Plus на этот раз внешне получились почти идентичными, за исключением очевидных различий в размере экрана, размере батареи и одной или двух других незначительных деталях.

Но самое важное изменение в этих двух телефонах — это оснащение. После многолетнего роста цен Samsung наконец изменила курс: в этом году цены на S21 и S21 Plus фактически начинаются с 799 и 999 долларов соответственно. Это на целых 200 долларов меньше, чем у прошлогодних моделей.

Samsung Galaxy S21 и S21 Plus

Чтобы добиться этого, Samsung пошла на компромисс. Дисплеи остались прежних размеров 6,2 дюйма (S21) и 6,7 дюймов (S21 Plus), что и у прошлогодних моделей, но лишились слегка изогнутых краев, которые были отличительной чертой Samsung в течение многих лет.

Плоские экраны получили пониженное разрешение с 3200 x 1440 пикселей на прошлогодних моделях до более скромного разрешения 2400 x 1080 пикселей. Оба телефона по-прежнему предлагают высокую частоту обновления 120 Гц с динамическим регулированием.

Samsung Galaxy S21

Объем оперативной памяти был уменьшен с 12 ГБ до 8 ГБ. Признаемся честно, 12 ГБ было избыточным решением, на 2021 8 ГБ ОЗУ – это "золотой" стандарт.

Базовый Galaxy S21 идет на дополнительные компромиссы: задняя панель сделана из поликарбонатного пластика, а не из стекла, и в ней отсутствует сверхширокополосный радиомодем (который S21 Plus и Ultra предлагают для лучшей интеграции с новым Galaxy SmartTag от Samsung).

Samsung Galaxy S21

Наконец, Samsung следует по стопам Apple, больше не включая зарядный блок или наушники в комплект, оправдывая это аналогичными экологическими причинами, хотя вероятно, дело в цене.

Но самое приятное – это новый процессор. Для США и Азии предлагается наимощнейший чип Qualcomm Snapdragon 888, а для Европы и Украины – Exynos 2100, который обещает ничем не уступать своему конкуренту.

На обоих устройствах реализована комплексная интеграция 5G с поддержкой сетей mmWave и сетей до 6 ГГц.

Датчик отпечатков пальцев был обновлен до нового 3D Sonic Sensor Gen 2 от Qualcomm, который должен быть быстрее и проще в использовании. И батареи по-прежнему емкие: у S21 предлагается мощный аккумулятор на 4000 мАч, а S21 Plus был обновлен до еще большей емкости на 4800 мАч.

Дизайн блока камер

Но самое большое обновление в этом году — это новый дизайн, в котором отсутствует "выступающая плита" для блока фотокамер, которую Samsung использовала в течение многих лет. Во внешнем виде современных моноблочных смартфонов сложно было придумать что-то новое, но компания Samsung смогла реализовать уникальный дизайн для блока камер.

Блок фотокамер

В Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra блок плавно перетекает из боковой и верхней грани корпуса, формируя на тыльной стороне металлическую панель, в которую врезаны объективы камер. Она тоже немного выступает из корпуса и ее поверхность имеет матовое покрытие, однако визуально является частью монолитного корпуса.

Однако по сравнению с прошлым годом практически не изменилась сама система камер. И S21, и S21 Plus предлагают 12-мегапиксельную широкоугольную камеру, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 64-мегапиксельный телеобъектив, а также 10-мегапиксельную камеру для селфи. Также ради экономии Galaxy S21 Plus лишился датчика глубины.

Samsung Galaxy S21

Samsung внесла некоторые улучшения в программное обеспечение, в том числе режим 30-кратного "Космического масштабирования", новый режим "Режиссерский вид" для видео, который упрощает переключение между объективами во время съемки, и дополнения к режиму "Одного кадра" от Samsung.

Galaxy S21 Ultra

Если Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus получились более сдержанными в дизайне смартфонов, то Galaxy S21 Ultra – это телефон без какие-либо компромиссов. Это смартфон обещает самое лучшее из того, что может предложить Samsung и Android, если вы готовы за это заплатить.

Samsung Galaxy S21 Ultra выделяется на фоне других смартфонов

Стартуя от 1199 долларов (37 999 гривен в Украине), Galaxy S21 Ultra является третьим телефоном Samsung 2021 года, который является прямым преемником прошлогоднего S20 Ultra. У него много общего с оригиналом, включая массивный экран, 108-мегапиксельную камеру и первоклассные характеристики.

У S21 Ultra остался такой же большой 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3200 x 1440 пикселей с частотой обновления до 120 Гц (при полном разрешении, в отличие от прошлогодней модели). На борту 12 ГБ оперативной памяти, батарея емкостью 5000 мАч, до 512 ГБ памяти и новейший процессор Qualcomm Snapdragon 888 или Exynos 2100.

Самое главное ­– Galaxy S21 Ultra получит поддержку стилуса от модели Note, который зарекомендовал себя, как удобный инструмент для заметок, рисования или просто точного позиционирования прикосновений к экрану.

Единственная придирка: стилус не входит в комплект смартфона стоимостью более 1199 долларов: он продается отдельно за 40 долларов, или за 70 долларов в комплекте, который включает чехол, в котором можно хранить как телефон, так и стилус. Но такой корпуса получается довольно громоздким, что добавляет ширины и без того довольно большому телефону.

Камера S20 Ultra могла снимать на Луну, с ее 108-мегапиксельным сенсором и режимом 100-кратного увеличения, который обещал фотографию, которая может соответствовать званию "ультра". Технология была невероятно крутой, но с ней было много проблем.

S21 Ultra обещает предложить более изысканный опыт во второй раз: камера имеет новое фокусное расстояние для широких снимков, новую систему лазерной автофокусировки (аналогичную Note 20 Ultra), которая должна помочь с проблемами фокусировки. Есть поддержка 12-битной глубины цвета и более совершенный процесс демозаики.

Samsung также работает над тем, чтобы дать пользователям больше контроля над такими вещами, как улучшения фотографий на основе AI, позволяя, например, регулировать уровень сглаживания.

Помимо 108-мегапиксельного сенсора. Есть еще три задние камеры: 12-мегапиксельная сверхширокая камера и две отдельные 10-мегапиксельные телеобъектива с 3-кратным зумом, и с 10-кратным зумом. Обратной стороной всех этих добавленных датчиков является то, что они расширяют массив камер почти в два раза по сравнению с обычными моделями S21 и S21 Ultra, что немного портит внешний вид.

Итог

Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra ­– более продуманная и компромиссная линейка, чем предыдущие предложения Samsung.

Это баланс: с одной стороны, устройства показывают, что Samsung начала осваивать идею о том, что не каждому телефону нужно довести все аспекты его спецификации до абсолютного максимума. С другой стороны, есть Galaxy S21 Ultra – смартфон, который оснащен по-максимуму для тех пользователей, которым действительно нужны такие устройства.

Цены в Украине

Samsung Galaxy S21 8/128 ГБ - 26 999 грн.

Samsung Galaxy S21 8/256 ГБ - 28 999 грн.

Samsung Galaxy S21 Plus 8/128 ГБ - 31 999 грн.

Samsung Galaxy S21 Plus 8/256 ГБ - 33 999 грн.

Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 ГБ - 37 999 грн.

Samsung Galaxy S21 Ultra 12/256 ГБ - 39 999 грн.

Samsung Galaxy S21 Ultra 16/512 ГБ – 43 999 грн.

При оформлении предзаказа компания будет предоставлять покупателю сертификат на 4000 грн и один брелок Galaxy SmartTag.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung обещает завалить рынок дешевыми гибкими смартфонами. Также Samsung развеяла слухи относительно линейки смартфонов Galaxy Note.

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