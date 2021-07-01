Верховная Рада Украины планирует повысить налоги для украинцев. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект Кабинета министров.

Документ поддержали 264 депутата.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в части ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции с акцизного налога, экологического налога и рентной платы.

С 2019 года ставки налогов не пересматривались, а ставки акцизного налога на алкогольные напитки не пересматривались с 2017 года.

Индексация ставок налогов

Предлагается увеличить на 5%:

ставки акцизного налога на алкогольные напитки,

экологического налога (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в воздух стационарными источниками загрязнения, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности),

рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен 2020 года.

Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специспользование лесных ресурсов хотят увеличить на 14,5%.

Закон предлагает изменить подходы к определению единицы измерения ставки акцизного налога на пиво. Действующую ставку акциза за 1 л пива хотят заменить на ставку за 1 л 100-процентного спирта.

Налог на доходы физических лиц

Вводится налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Закон освобождает от налогообложения НДФЛ доходы, полученные налогоплательщиком в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках:

бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства",

государственной программы внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем на условиях, определенных КМУ.

От НДФЛ освобождаются и средства, полученные налогоплательщиком на безвозвратной основе от Фонда развития инноваций.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.

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