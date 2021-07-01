Украинцам хотят повысить налоги: какие и на сколько [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины планирует повысить налоги для украинцев. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект Кабинета министров.
Документ поддержали 264 депутата.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в части ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции с акцизного налога, экологического налога и рентной платы.
С 2019 года ставки налогов не пересматривались, а ставки акцизного налога на алкогольные напитки не пересматривались с 2017 года.
Индексация ставок налогов
Предлагается увеличить на 5%:
- ставки акцизного налога на алкогольные напитки,
- экологического налога (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в воздух стационарными источниками загрязнения, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности),
- рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен 2020 года.
Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специспользование лесных ресурсов хотят увеличить на 14,5%.
Закон предлагает изменить подходы к определению единицы измерения ставки акцизного налога на пиво. Действующую ставку акциза за 1 л пива хотят заменить на ставку за 1 л 100-процентного спирта.
Налог на доходы физических лиц
Вводится налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.
Закон освобождает от налогообложения НДФЛ доходы, полученные налогоплательщиком в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках:
- бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства",
- государственной программы внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем на условиях, определенных КМУ.
От НДФЛ освобождаются и средства, полученные налогоплательщиком на безвозвратной основе от Фонда развития инноваций.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.
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