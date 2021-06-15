Закон о налоговой амнистии: МВФ начал анализировать закон [ Редактировать ]
Во вторник, 15 июня, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о том, что эксперты Международного валютного фонда уже занялись анализом принятого в Украине закона о налоговой амнистии. Об этом сообщает сообщает "Интерфакс-Украина".
Любой законопроект о налоговой амнистии должен содержать мощные предохранители, которые делают невозможными отмывание средств и коррупцию.
Люнгман добавил, что законом должны быть введены "надежные процедуры тщательной проверки с целью недопущения злоупотреблений публичными деятелями, их родственниками и тесно связанными лицами".
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.
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