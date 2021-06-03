Закон Зеленского об олигархах: опубликован текст [ Редактировать ]
В среду, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.
Текст законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" появился на сайте парламента.
Согласно документу, олигархом считается тот, кто одновременно принимает участие в политической жизни, значительно влияет на СМИ и является владельцем крупного бизнеса или владеет активами стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн).
Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины.
Всех олигархов будут вносить в специальный реестр, что значит:
- запрет на осуществление взносов в поддержку политпартий;
- запрет быть бенефициаром или контроллером СМИ полит.характера;
- запретит покупать объекты большой приватизации.
Выйти из "списка" можно, продав свое СМИ "благонадежному покупателю". Последний должен доказать свою репутацию отсутствием ряда правонарушений.
Документ будет действовать в течение 10 лет.
Ранее мы писали о том, что Зеленский официально созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Повестка дня заседания СНБО состоит из 8 вопросов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент Украины рассказал, как будет работать новый закон, направленный на борьбу с олигархами
Президент Владимир Зеленский официально созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны
Під заборону потрапили надтонкі, тонкі та оксорозкладні пластикові пакети. У закладах торгівлі, харчування та надання послуг розповсюджувати їх не можна. Але є виняток
Хвилина мовчання і нова пам'ятна дата. Нардепи свій день почали з ушанування пам'яті дітей, які загинули на Донбасі. І своїм рішенням День пам'яті - призначили на 4 червня
Робочий день депутати розпочинають хвилиною мовчання. Вшановують пам'ять дітей, які загинули під час війни на Донбасі