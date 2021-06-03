В среду, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.

Текст законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" появился на сайте парламента.

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Согласно документу, олигархом считается тот, кто одновременно принимает участие в политической жизни, значительно влияет на СМИ и является владельцем крупного бизнеса или владеет активами стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн).

Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины.

Всех олигархов будут вносить в специальный реестр, что значит:

- запрет на осуществление взносов в поддержку политпартий;

- запрет быть бенефициаром или контроллером СМИ полит.характера;

- запретит покупать объекты большой приватизации.

Выйти из "списка" можно, продав свое СМИ "благонадежному покупателю". Последний должен доказать свою репутацию отсутствием ряда правонарушений.



Документ будет действовать в течение 10 лет.

Ранее мы писали о том, что Зеленский официально созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Повестка дня заседания СНБО состоит из 8 вопросов.

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