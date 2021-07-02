Япония ужесточит контроль на Олимпийских играх из-за коронавируса "Дельта" [ Редактировать ]
Власти Японии ужесточат контроль на Олимпийских играх-2021, которые пройдут в Токио. Стало известно о случаях заражения коронавирусом "Дельта" среди представителей олимпийских делегаций, сообщает The japan times.
Отмечается, что шесть человек из делегаций прибыли в Японию, будучи зараженными "Дельта"-мутацией коронавируса.
Два случая были подтверждены среди олимпийской сборной Уганды. Четыре других случая были выявлены у делегации из Франции - в феврале, у представителей Египта - в апреле, у Шри-Ланки - в мае, а у представителей Ганы - в июне.
Тренер из Уганды получил положительный результат на COVID-19 по прибытию и был изолирован от остальной группы из девяти человек. Однако заболел еще один член команды, но позже.
Депутат верхней палаты Масахиса Сато сообщил, что команда из Уганды летела на том же самолете, что и около 80 человек из Катара. Он выразил обеспокоенность по поводу задержки с изоляцией людей, которые контактировали с инфицированными и сказал, что нужно контролировать все рейсы.
В результате правительство заявило, что спортсмены и другие лица, прибывающие для участия в играх из стран, которые считаются наиболее пострадавшими от вспышки "Дельта"-варианта, будут подвергнуты более строгому надзору до прибытия и в первые дни сразу после этого. Также было предложено усилить меры против COVID-19 в правилах приема спортсменов из-за границы для тренировок.
Правительство просит города изолировать людей, которые контактировали с людьми с COVID-19 сразу после прибытия, и чтобы этих людей доставили на тренировочные базы отдельно.
В случае, если тренировочная база находится в пяти или более часах езды на автобусе, власти потребуют, чтобы контактирующие лица оставались в отелях рядом с аэропортом. Также люди с положительным тестом на коронавирус должны будут самоизолироваться индивидуально. Им не разрешат продолжать тренировки, пока тест не покажет отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что японские врачи призвали отменить Олимпийские игры.
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