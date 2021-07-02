Власти Японии ужесточат контроль на Олимпийских играх-2021, которые пройдут в Токио. Стало известно о случаях заражения коронавирусом "Дельта" среди представителей олимпийских делегаций, сообщает The japan times.

Отмечается, что шесть человек из делегаций прибыли в Японию, будучи зараженными "Дельта"-мутацией коронавируса.

Два случая были подтверждены среди олимпийской сборной Уганды. Четыре других случая были выявлены у делегации из Франции - в феврале, у представителей Египта - в апреле, у Шри-Ланки - в мае, а у представителей Ганы - в июне.

Тренер из Уганды получил положительный результат на COVID-19 по прибытию и был изолирован от остальной группы из девяти человек. Однако заболел еще один член команды, но позже.

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Депутат верхней палаты Масахиса Сато сообщил, что команда из Уганды летела на том же самолете, что и около 80 человек из Катара. Он выразил обеспокоенность по поводу задержки с изоляцией людей, которые контактировали с инфицированными и сказал, что нужно контролировать все рейсы.

В результате правительство заявило, что спортсмены и другие лица, прибывающие для участия в играх из стран, которые считаются наиболее пострадавшими от вспышки "Дельта"-варианта, будут подвергнуты более строгому надзору до прибытия и в первые дни сразу после этого. Также было предложено усилить меры против COVID-19 в правилах приема спортсменов из-за границы для тренировок.

Правительство просит города изолировать людей, которые контактировали с людьми с COVID-19 сразу после прибытия, и чтобы этих людей доставили на тренировочные базы отдельно.

В случае, если тренировочная база находится в пяти или более часах езды на автобусе, власти потребуют, чтобы контактирующие лица оставались в отелях рядом с аэропортом. Также люди с положительным тестом на коронавирус должны будут самоизолироваться индивидуально. Им не разрешат продолжать тренировки, пока тест не покажет отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что японские врачи призвали отменить Олимпийские игры.

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