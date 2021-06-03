Летние Олимпийские игры-2020, которые должны состоятся летом 2021 года в столице Японии Токио, не будут перенесены. Такое решение было принято, несмотря на риск появление новой волны коронавирусной инфекцией в Японии и возникновение нового штамма.

Оргкомитет Олимпиады в лице председателя Сэйко Хашимото заяви, что сейчас нужно успокоить жителей страны, так как во время проведения Игр здоровье граждан будет полностью защищено.

Я считаю, что возможность проведения этих Игр достигает 100%, что мы и сделаем. Единственное, что организационный комитет обещает всем спортсменам, это то, что мы будем защищать их здоровье.

Отмечается, что Олимпийские игры должны официально стартовать в Японии 23 июля. Известно, что в связи с достаточно медленной кампанией по вакцинации в различных регионах страны наблюдается рост случаев заболевания COVID-19. Сейчас большинство жителей Японии выступают резко против проведения Олимпийский игр в 2021 году.

Ранее мы писали, что ведущая медицинская организация Японии призвала власти страны и Международный олимпийский комитет отменить Олимпийские игры из-за резкого всплеска больных коронавирусом. Резкий скачок новых заболевших коронавирусом вызвал нехватку медицинского персонала и больничных коек в Токио.

Кроме того, В столице Японии Токио жители подписывают петицию об отмене проведения летних Олимпийских игр. Петиция с момента запуска собрала 187 тысяч подписей из нужных 200 тысяч, опросы населения в стране показали, что большинству граждан не нравится перспектива проведения Олимпиады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.