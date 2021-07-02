В пятницу, 2 июля, премьер-министр Великобритании встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Уже известно, о чем будут говорить лидеры стран. Об этом сообщает Sky News.

Как сообщается, коронавирус станет основной темой для обсуждения. Причиной тому стало то, что Меркель призвала Европейский Союз запретить всем британским путешественникам въезд в блок независимо от их статуса вакцинации.

Меркель также намерена выступить на виртуальном заседании британского кабинета министров в рамках своей поездки, а премьер-министр Джонсон объявит о создании новой академической медали в ее честь.

Это награда в размере 10 000 фунтов стерлингов вручается каждый год ученой из Великобритании или Германии, которая преуспела в области астрофизики.

Медаль будет названа в честь Кэролайн Гершель, британского астрофизика немецкого происхождения, которая была пионером в этой области, и ожидается, что первая награда будет вручена в начале 2022 года.

Великобританию и Германию связывает крепкая дружба и общие взгляды по многим вопросам. Наши ученые, новаторы и промышленники ежедневно работают вместе, чтобы сделать мир лучше.

Он также отметил, что за 16 лет пребывания на посту канцлера Меркель, отношения между Великобританией и Германией были оживлены и активизированы для новой эры.

И новые совместные предприятия, о которых мы договоримся, оставят наследие, которое сохранится на протяжении многих поколений.

Также известно, что Меркель встретиться с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

Напомним, что 23 июня газета Financial Times написала, что Ангела Меркель предложила пригласить Путина на саммит лидеров стран Евросоюза. Инициативу канцлера поддержал президент Франции Макрон.

Как сообщали "Подробности", президент Украины Владимир Зеленский до сих пор хочет провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам главы государства, Киев ждет шагов со стороны России.