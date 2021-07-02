Кулеба призывает лидеров стран присоединяться к Крымской платформе [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает лидеров разных стран присоединяться к Крымской платформе. По его мнению, это поможет им отстоять и их собственные национальные интересы.
Об этом сообщается в Twitter министра.
"Крымская платформа многогранна. Мы приглашаем все страны работать над теми аспектами, которые их больше всего волнуют. Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем", - написал в своем сообщении Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.
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