В городе Кременчуг, который находится в Полтавской области, мужчина из окна своей квартиры в многоэтажном доме обстрелял сотрудников полиции. На момент совершения преступления он находился под действием наркотических веществ.

Страшный инцидент случился ночью. В результате стрельбы ранения получили два правоохранителя, которые приехали на вызов о конфликте в ночном клубе, находящемся неподалеку. Полицейским удалось оперативно установить место дислокации стрелка.

На месте происшествия оперативники установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, проживавший совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчина был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

Отмечается, что на место был вызван отряд специального назначения, который провел обыск в жилище подозреваемого. В ходе следственных действий был обнаружен пневматический пистолет, который злоумышленник успел почти полностью разобрать, а также под окнами дома нашли газовый баллон и магазин, выброшенный из окна дома. Правоохранители объявили мужчине о подозрении, при этом известно, что тот на момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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