Незвичне свято. Сполучені Штати відзначають сьогодні День незалежності. Традиційно найулюбленіше свято американців, яке завжди було приводом не тільки відпочити, а й продемонструвати свій патріотизм.

Але зараз це не в моді, тренди - інші. І пандемія не заохочує до масових гулянь. Та й політика розділила Америку, і ставлення людей до "Індепенденс дей" теж змінила.

А от як саме? Про все з Вашингтона розкаже наш спеціальний коресподент Дмитро Анопченко.

У День незалежності центр Вашингтона зазвичай був заповнений людьми. Їх було так багато, що просто не проштовхнутися. А біля узбіччя з восьмої ранку збиралися ті, хто приїхав із провінції подивитися парад у столиці. Але цього року через коронавірус усе скасували. Як бачите параду немає, туристів немає. І американська преса пише: "Це вже зовсім інше свято!"

Останні пів століття це був день урочистостей, коли кожен як міг демонстрував гордість від того, що він - американець. Червоно-синє-біле та смугасте, в кольорах прапора, на Independence day було обов'язковим в одязі. А смішні сувенірні окуляри та капелюхи просто розмітали.

Але зараз усе не так. І не лише через коронавірус.

Ти маєш сумніви, чи святкувати 4 липня? Ти не один.

Свіжий номер газети USA TODAY цими вихідними вийшов зі статтею, яка називається "Ти маєш сумніви, чи святкувати 4 липня? Ти не один". І справді. Опитування агентства Геллапа засвідчило - патріотизм в Америці на найнижчому рівні. У двохтисячних (особливо після терактів 11 вересня, які об'єднали країну) вісім із десяти жителів США говорили соціологам, що вони надзвичайно пишаються тим, що є американцями. А ось останні цифри.

69% сказали - "Нічого не змінилося, так само пишаються", кожен п'ятий - більш-менш, але знаходить для цього приводи… А далі критична зона: 6% сказали - підстав дуже мало, а 5 процентів американців узагалі жодних підстав не бачать. Тобто фактично кожен десятий навіть у переддень найбільшого національного свята не має патріотичних почуттів.

Це так сумно - бачити занепад патріотизму, тому що всі ми завжди любили Сполучені Штати.

Мій експерт - знаменитий Дейв Семінара. Автор численних публікацій на цю тему, письменник, колишній працівник Держдепу, кадровий дипломат і візовий офіцер, від рішення якого залежало, хто з іноземців потрапить у Штати.

Дейв Семінара, вивчає патріотичні настрої американців:

Патріотизм тане з кожним поколінням. Що старші люди, то більше почуттів до країни, що молодші в кожній віковій групі ми бачимо дедалі менше патріотизму.

Чим завжди відрізнялася Америка (і ці кадри в сотнях фільмів розтиражував Голлівуд) - так це прапорами на будинках, які люди піднімали щоранку. Але зараз їх тільки у глибинці й побачиш. І лише в консервативних "білих" штатах.

У нас тут завжди прапори, а до Дня незалежності ще й символікою вулиці прикрасимо…

Але зірково-смугаста символіка більше не в тренді. Люди навіть іноді бояться її вивішувати, щоб сусіди не подумали, що вони за Трампа. Так само - скандал за скандалом навколо національного гімну.

Останній, коли чорношкіра спортсменка Гвен Беррі під час відбіркових змагань на олімпіаду (а вона в національній збірній була третьою) на нагородженні, почувши національний гімн, демонстративно розвернулася, а згодом ще й обличчя футболкою прикрила, щоб прапор своєї країни не бачити. Соцмережі просто вибухнули.

Якщо ти так антиамериканськи налаштована, чому ж виходиш за американську команду на світових змаганнях? Це просто ляпас нам усім!

Якщо ти ненавидиш цю країну, то не маєш права представляти її на Олімпіаді!

Їй не місце в цій команді!

Чому одна-єдина спортсменка, яка зрадила свою країну, - чорна? Чому це темношкіра дівчина!!! Я не можу цього збагнути!!!

Але Білий дім вустами Джен Псакі скандальну спортсменку виправдав.

Треба поважати конституційне право людей на мирний протест.

Це знову розлютило пів Америки. І за таких умов, ну який парад. Тому урочистості в столиці під приводом, що й епідемічна ситуація непроста, та й підготуватися не встигли, вирішили тихенько скасувати. І все обмежиться традиційними посиденьками в парках, пікніками та барбекю.

Хоча й тут скандал! Американські університети напередодні свят забанили слово "пікнік"! Мовляв, його походження з тих часів, коли білі збиралися разом, щоб лінчувати темношкірих і заодно разом поїсти. Мовляв, казати "пікнік" - гидко й образливо! На що лауреат Пулітцерівської премії Джойс Керрол Оутс в'їдливо відповіла у Твіттері…

Дивно, що поки слово "пікнік" пропонують піддати цензурі, оскільки воно декому нагадує лінчування темношкірих людей в Америці, саме слово "лінчування" чомусь не заборонили.

Наш експерт каже: це лише початок. Суспільство тепер розділене не тільки на демократів та республіканців, на прихильників Байдена і Трампа. Оскільки стара команда спиралася на традиційні американські цінності, новій нічого не залишилося, як від них відмовлятися.

Дейв Семінара, вивчає патріотичні настрої американців:

В університетах і навіть у школах тепер вчать "нову" версію американської історії (подивишся на неї - і легко зрозуміти, чому серед молоді немає патріотів) - їм кажуть, що батьки-засновники країни були расистами, що вони мали рабів, що були жахливими людьми. Так, можливо, вони були й не святі, але тоді час був такий! 17 століття! Статуї Христофора Колумба по всій країні зносять. Ніхто ж не хоче розуміти, що він на початку 15-го століття жив! Тоді геть усе було не так, як зараз!

Це ще одна причина, чому четверте липня тепер не хочуть так масштабно відзначати. Бо всі події щодо здобуття незалежності пов'язані з історичними персонажами, які тепер не у фаворі.

Ну, як їх вшановувати, коли конгресмени-демократи навіть вимагають, аби з Капітолію (зі знаменитого Залу статуй) прибрали частину мармурових фігур. Колись кожен штат надіслав по дві тих, хто в їхній історії відіграв найбільшу роль. Вважалося, що це "склеює" націю. Та зараз інші часи.

Навіть у столиці набагато менше символіки, набагато менше прапорів. І більша частина країни намагається вирішити для себе: а що це тепер означає бути американцями?