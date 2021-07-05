У Кропивницькому немає жодного облаштованого пляжу, а на так званих диких - настільки брудно, що купатися там забороняють і епідеміологи, і рятувальники. Попри це, кропивничани нехтують застереженнями і в спекотні літні дні залюбки відпочивають біля річки. Чому в розпал літа містянам немає де купатися, з'ясовувала Олена Бринза.

Без зручностей, туалетів та урн. Натомість зі сміттям і кишковою паличкою. Це пляж на Новомиколаївці у Кропивницькому.

Однак жодні незручності - для кропивничан у спекотні дні не перешкода.

Богдан Волошин, житель Кропивницького:

Влітку не зупиняє, ми любимо купатись з друзями, ну спочатку брудно, а там вже чисто.

Валентина, жителька Кропивницького:

Чистим, хоча б чиста вода, ну оцей смітник, який у нас тут це самі люди винуваті.

Поруч з дорослими на пляжах відпочивають і діти. Проте розваги у них подекуди екстремальні. Таких пляжів у Кропивницькому чотири, і на жодному з них купатися не можна.

Надія Оперчук, керівниця Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб:

На жаль, індекс кишкової палички, лактозопозитивної палички, наявність поліфагів на всіх чотирьох цих місцях показники перевищують нормативні значення від 10-до 23 разів, про це ми одразу попередили органи місцевої влади, так як ці пляжі не мають свого балансоутримувача.

А ще небезпечно - додають рятувальники. Зокрема, коли діти відпочивають без нагляду дорослих.

Оксана Мачак, речниця ГУ ДСНС у Кіровоградській області:

Попри наші застереження люди всеодно купаються у місцях, де цього робити не можна, з початку року на водоймах Кіровоградщини загинуло 25 людей, з них двоє дітей.

Однак про всі застереження і заборону купатися на пляжах Кропивницького містяни дізнаються... від самих рятувальників під час щотижневих рейдів. Жодної таблички про заборону купатися на пляжах Кропивницького наразі немає.

Слідкувати за чистотою мав би балансоутримувач. Проте він відсутній. Чому - запитуємо у мерії. Там переадресовують з одного управління на інше. А поки визначають, хто ж має наводити лад на пляжах пообіцяли таблички на пляжах таки встановити - згодом.