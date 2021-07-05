У Кропивницькому, вперше за останні два десятки років, відбувся етап чемпіонату України з водномоторного спорту. 20 спортсменів із усіх куточків країни на своїх човнах демонстрували вправність керування на воді та змагалися за звання найкращого. Перегони бачили наші кореспонденти.

Гуркіт моторів, човни розсікають хвилі та вправно маневрують між буйками. Це - чемпіонат України з водномоторного спорту на річці Сугоклія вперше за останні два десятки років. Двадцятирічна Настя показати вміння з пілотування човна - приїхала з Дніпра.

Анастасія Лебедь, учасниця чемпіонату України з водно-моторних змагань:

Я захопилась завдяки тату, у мене і дідусь раніше ганяв, я їздила з малечку на всі змагання і так захопилась, це азарт, драйв, швидкість, які я дуже полюбляю.

Найповажніший учасник змагань - єдиний спортсмен з Кропивницького - сімдесяти дев'ятирічний Валерій Бобов. Водномоторному спорту віддав більшу частину життя. Саме йому належить ідея відновити змагання у рідному місті.

Валерій Бобов, учасник чемпіонату України з водно-моторних змагань:

Мне понравился водно-моторный спорт, вот там у меня написано мое изречение: лучшим техническим видом является спорт водо-моторный, сейчас я поясню почему. Это красивая игра, это напряженный творческий труд, это безграничное самопожертвование и на английском: зис ис прайм спид ет зе вотер - это лучшая скорость на воде.

Двадцять учасників з Черкас, Києва, Дніпра, Одеси та інших міст України змагалися за двома категоріями: юнаки та дорослі, а також залежно від об'єму двигуна човна.

Світлана Асташова, перша віцепрезидентка федерації водномоторного спорту України:

Спортсмен должен быть физически подготовлен, потому что перегрузки на судах в поворотах, особенно гоночных скутерах достигают больших размеров, гонщики должны пройти каждый по 9 гонок в трех этапах, зачет и присваивание звания Чемпион Украины происходит по семи лучшим результатам у каждого спортсмена.

Заключний етап змагань відбудеться у серпні в Черкасах. А вже з наступного року Кропивницький має стати водним майданчиком для пілотів човнів у всеукраїнських змаганнях на постійній основі.