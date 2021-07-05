С 1 июля в Украине выросли пенсии и надбавки сразу у нескольких категорий пенсионеров в связи с плановым увеличением прожиточного минимума. В том числе повысились выплаты для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, сообщает "Сегодня".

Минимальная пенсия для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства составляет 165% прожиточного минимума. Он с 1 июля вырос на 85 грн - с 1 769 до 1 854 грн. Соответственно, пенсия для этих категорий выросла с 2918,85 грн до 3059,1 грн (+140,25 грн).

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие войны:

I группы - повышается на 552,5 грн: с 11 498,5 грн до 12 051 грн (650% прожиточного минимума);

- повышается на 552,5 грн: с 11 498,5 грн до 12 051 грн (650% прожиточного минимума); II группы - на 446,25 грн: с 9 287,25 до 9 733,5 грн (525%);

- на 446,25 грн: с 9 287,25 до 9 733,5 грн (525%); III группы - на 306 грн: с 6 368,4 до 6 674,4 грн (360%).

Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег.

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