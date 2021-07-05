Выросли пенсии для для участников боевых действий: сколько платят с июля [ Редактировать ]
Источник: НБУ
С 1 июля в Украине выросли пенсии и надбавки сразу у нескольких категорий пенсионеров в связи с плановым увеличением прожиточного минимума. В том числе повысились выплаты для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, сообщает "Сегодня".
Минимальная пенсия для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства составляет 165% прожиточного минимума. Он с 1 июля вырос на 85 грн - с 1 769 до 1 854 грн. Соответственно, пенсия для этих категорий выросла с 2918,85 грн до 3059,1 грн (+140,25 грн).
Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие войны:
- I группы - повышается на 552,5 грн: с 11 498,5 грн до 12 051 грн (650% прожиточного минимума);
- II группы - на 446,25 грн: с 9 287,25 до 9 733,5 грн (525%);
- III группы - на 306 грн: с 6 368,4 до 6 674,4 грн (360%).
Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег.
Ранее "Подробности" сообщали о том, какой должен быть стаж у украинцев, чтобы в 60 лет выйти на пенсию.
по теме
Пересчет пенсий проведен для 9,13 млн украинцев, размер пенсий увеличен для 5,42 млн человек. Сумма в среднем выросла на 49,35 грн. Также проведен перерасчет страховых пенсий, назначенных до 31 декабря 2020 года, и которые с того времени не индексировались и не повышалась. Средний размер повышения пенсий - 75,68 грн
Повышение пенсий для украинцев старше 75 лет перенесено на 1 октября. Об этом министр социальной политики Марина Лазебная
С 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин в Украине повышен до 60 лет. Таким образом сравнялся возраст выхода на заслуженный отдых и мужчин, и женщин - 60 лет, однако для получения пенсии страховой стаж должен быть не менее 28 лет
У Мінсоцполітики пояснюють: нема ресурсів. При цьому запевняють: обіцяні додаткові 400 гривень пенсіонерам 75+ почнуть виплачувати з 1 жовтня
На заседании Кабинета министров был одобрен законопроект, который отменит льготы на проезд в общественном транспорте для всех категорий, что ими пользуются