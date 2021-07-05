Стали известны предварительные причины смерти 47-летнего жителя Винницы, который умер в день вакцинации, спустя несколько часов после прививки вакциной Pfizer. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА

Вскрытие показало, что у мужчины была острая сердечная недостаточность.

Коронарные сосуды были сужены на 90%. Известно, что мужчина не обследовался, но периодически жаловался на сердце. Возможно, что он переволновался, возможно, что было физическое перенапряжение.

Глава департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольга Задорожная рассказала:

О мужчине известно, что он работал разнорабочим на предприятии, которое изготавливало морозильные установки. Ни тромбозов, ни анафилактических реакций не было.

По ее словам, еще предстоит гистологический анализ, он продлится 5-7 дней.

Напомним, компания-производитель вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech прокомментировала смерть украинца после вакцинации. Как известно, 2 июля в Виннице умер 47-летний мужчина через 4 часа после прививки.

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