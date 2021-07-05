США дадут Украине дополнительные дозы вакцин [ Редактировать ]
Украина получит от США часть вакцин через программу COVAX. Передача препаратов состоится в рамках планов США в отношении приобретения и транспортировки 500 миллионов доз вакцин Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
Согласно сообщению, транспортировкой и хранением по системе "холодной цепи" займется агентство USAID, которое также расположено на территории Украины.
Соединенные Штаты являются крупнейшим донором международной программы COVAX, мы уже предоставили более 4 миллиардов долларов этой программе на обеспечение вакцинами людей по всему миру.
Правительство США, со своей стороны, планирует продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами, чтобы уменьшить уровень заражений от коронавируса в мире.
Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.
Кроме того, вакцина против COVID-19 компании Moderna производила нейтрализующие антитела против новых вариантов коронавируса, включая вариант Delta. Вакцинация дала антитела против всех вариантов, включая дополнительные бета-версии варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке.
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